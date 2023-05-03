«Савушкин продукт» ввел в эксплуатацию солнечную «электростанцию» на крыше собственного логистического центра в Пинске.

«Зеленый» комплекс - один из самых энергоэффективных в стране.

Первые месяцы солнечная электростанция работала в тестовом режиме, а сейчас перешла в промышленную эксплуатацию. Ежегодно она будет давать около 240 тыс. кВт/ч, что делает ее одной из самых эффективных в стране. Все благодаря высокой выработке электроэнергии с каждого киловатта оборудования.

Новый комплекс дает Пинскому производственному филиалу компании очередной эко маркер. Он снизит потребление энергии из невозобновляемых источников и существенно сократит углеродный след производства. В частности, выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшатся на более чем 90 тонн в год.

При строительстве «зеленой» электростанции использовали 370 современных солнечных панелей с высоким КПД, соединенные в цепочки – по 15-16 панелей в каждой. Их производитель – китайская компания Einnova Solarline. Модули площадью 2,58 кв.м. каждый сделаны двусторонними: передней стороной принимают солнечные лучи с неба, а тыльной – уже отраженные. Сетевые инверторы от Kehua Tech преобразуют их в «промышленное» электричество напряжением 400 вольт.

В ясный день мощности комплекса хватит, чтобы обеспечить работу производственной компрессорной. Кстати, частному жилому дому такого количества электроэнергии хватит на 3 месяца.

Солнечные панели установлены на плоской крыше логистического центра производственного филиала компании. Площадка подошла идеально: на ней минимум вентиляционных шахт, воздуховодов и трубопроводов, а поблизости нет бросающих тень конструкций. Получился наглядный пример, как с большей пользой использовать существующие объекты недвижимости.

Для монтажа разработали специальные системы крепления, не нарушающие целостность кровли. Они позволили добиться оптимального угла наклона модулей к горизонту для максимальной выработки электроэнергии в течение года. Конструкции уже прошли проверку на прочность зимней непогодой и ураганным ветром.

По расчетам, новый комплекс полностью окупится за 4 года. И это лишь часть одного из долгосрочных экологических проектов группы компаний SANTA. Так, 3 солнечные станции уже работают на торговых объектах «Санта Ритейл», еще одна – на крыше складского комплекса «Санта Бремор» в Бресте.

«Экологическая ответственность — один из принципов устойчивого развития, на которых сегодня основана работа современного бизнеса, – отмечает заместитель руководителя департамента технического развития группы компаний SANTA Дмитрий Синдель. – При разработке и реализации каждого из проектов группы компаний, будь то строительство новых объектов, реконструкция, модернизация производства, мы руководствуемся заботой об экологии, ориентируясь на лучший мировой опыт. Надеемся, что запуск новой солнечной электростанции тоже внесет свой положительный вклад в сохранение окружающей среды и позволит вывести энергоэффективность производства на новый уровень».

В группе компаний SANTA планируют продолжать развитие «зеленой» энергетики. Несмотря на расхожее мнение, что климат в Беларуси не самый солнечный, это направление является перспективным для инвестиций, направленных на улучшение экологии.