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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЕТ ПОЧТИ 35% НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


17:19 03.05.2023

Потребительская кооперация обслуживает почти 35% населения Гомельской области, или 466 тыс. человек. Из них 64% - сельские жители. Об этом рассказал председатель правления облпотребобщества Александр Кулак.

"Материально-техническая база розничной торговли включает 813 объектов, в том числе 620 в сельской местности. Из них 153 магазина - в деревнях с численностью до 200 человек", - добавил Александр Кулак.

Кроме того, 70 автомагазинов обслуживают почти 1,4 тыс. населенных пунктов.

"В нынешнем году запланировано приобретение 6 автомагазинов, модернизация 8 объектов шаговой доступности, автоматизация 100 объектов", - обозначил перспективы руководитель.

В планах также возобновить работу ранее закрытых 10 точек.

"И открыть отделы формата "Рыбная лавка" по реализации рыбной продукции, 23 фирменные секции по реализации продовольственных товаров отечественных производителей и 55 - непродовольственных", - добавил Александр Кулак.
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