В пункты ЦЭ школьники будут прибывать по графику. Об это сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, 14 мая пройдет первый в истории страны централизованный экзамен, который начнется в 11:00. Дети должны приехать за час до начала, чтобы в спокойной обстановке, без суеты войти на пункт. Каждая школа приедет в назначенное время. Для этого районными отделами образования совместно с пунктами проведения ЦЭ сформированы графики прибытия в пункты.

Кроме того, сохраняется централизованная доставка к пунктам ЦЭ. Этот вопрос – на контроле руководителей школ и гимназий, районных отделов образования. Если говорить о сельской местности, то учеников сразу доставят в школу (они могут быть из разных деревень), а позже – к пункту проведения ЦЭ. В городах молодые люди самостоятельно добираются в учреждения образования, а после в сопровождении педагога организованно направляются к месту назначения.

Централизованный отъезд сохранится. В сельской местности ребят доставят до деревни проживания.