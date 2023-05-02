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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАВЦЫ КВАРТИР В МИНСК МИРЕ СНОВА ПОВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ


15:30 03.05.2023

За неделю, с 24 апреля по 1 мая, число объявлений в базе Realt снизилось на 5,6% - с 16,6 до 15,7 тысячи.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 6% из них, средний размер скидки варьировался от $600 до $3000. В то же время в 9,5% объявлений о продаже квартир, преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района, цены увеличились от $1250 до $1700.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,9% и составил $1304. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1453, что, напротив, на 0,2% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех случаях равномерно. Предложение «трешек» сократилось на 6%, а 1-, 2- и 4-комнатных квартир — на 5,5%.

Среди районов существеннее всего уменьшилось число объявлений в Центральном — минус 6,4%. В то же время в Первомайском, Фрунзенском, Ленинском и Советском районах предложение увеличилось.

За последнюю неделю апреля средние цены выросли по всем типам квартир.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Октябрьском (+0,8%) и Московском (+0,6%) районах. А наибольшее снижение — в Ленинском (-1,2%) и Центральном (-0,8%).
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