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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ЛЕКПРЕПАРАТОВ И МОНИТОРИНГА ИХ ДВИЖЕНИЯ
15:14 03.05.2023
В Беларуси планируется введение системы маркировки лекарственных препаратов и мониторинга движения лекарственных препаратов - от момента ввоза или их производства до вывода из обращения (отпуск из аптек, применение в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту).
С целью отработки технологии и выявлении проблемных моментов планируется проведение пилотного проекта с участием Минздрава, предприятий системы «Фармация», государственных учреждений здравоохранения, организаций частной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, организации частной формы собственности, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, приглашаются на добровольной основе принять участие в пилотном проекте.
Они должны до 5 мая 2023 года направить предложения об участии в пилотном проекте на электронную почту - (ведомство просит направлять предложения в том числе в формате Word).
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