В Беларуси планируется введение системы маркировки лекарственных препаратов и мониторинга движения лекарственных препаратов - от момента ввоза или их производства до вывода из обращения (отпуск из аптек, применение в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту).

С целью отработки технологии и выявлении проблемных моментов планируется проведение пилотного проекта с участием Минздрава, предприятий системы «Фармация», государственных учреждений здравоохранения, организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, организации частной формы собственности, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, приглашаются на добровольной основе принять участие в пилотном проекте.

Они должны до 5 мая 2023 года направить предложения об участии в пилотном проекте на электронную почту - (ведомство просит направлять предложения в том числе в формате Word).