УП «Белтехосмотр» за апрель 2023 года выдано 160 464 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 6,7% больше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (150 413 разрешения).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 138 758 разрешений (85,4% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2023 г., составило 544 216, что на 2,7% больше аналогичного показателя за январь-апрель 2022 г. (530 042 единиц).