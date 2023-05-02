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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА АПРЕЛЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 160 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
14:32 03.05.2023
УП «Белтехосмотр» за апрель 2023 года выдано 160 464 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 6,7% больше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (150 413 разрешения).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 138 758 разрешений (85,4% от общего количества).
Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2023 г., составило 544 216, что на 2,7% больше аналогичного показателя за январь-апрель 2022 г. (530 042 единиц).
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