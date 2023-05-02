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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «БРЕСТ» В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПРИВЛЕКЛИ $84,6 МЛН ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
14:18 03.05.2023
Резиденты СЭЗ «Брест» в первом квартале 2023 года привлекли $84,6 млн иностранных инвестиций.
Как сообщает сайт СЭЗ, прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $76,2 млн. Темп роста – 126,9%.
По состоянию на 1 апреля 2023 года на территории СЭЗ зарегистрированы 75 резидентов. В течение первого квартала текущего года был зарегистрирован новый резидент с объемом инвестиций $2,9 млн.
Объем промышленного производства резидентов СЭЗ в первом квартале 2023 года в фактических ценах составил 917 млн рублей. Рост объемов производства в фактических отпускных ценах – 122,8%. Индекс физического объема промышленного производства – 109,1%.
Экспорт товаров резидентов СЭЗ «Брест» – $241 млн. Темп роста экспорта товаров 113,2%. Положительное сальдо внешней торговли товарами в целом по СЭЗ «Брест» составило $95 млн. Среднемесячная зарплата работающих в СЭЗ достигла 1711 рублей, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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