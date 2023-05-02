Резиденты СЭЗ «Брест» в первом квартале 2023 года привлекли $84,6 млн иностранных инвестиций.

Как сообщает сайт СЭЗ, прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $76,2 млн. Темп роста – 126,9%.

По состоянию на 1 апреля 2023 года на территории СЭЗ зарегистрированы 75 резидентов. В течение первого квартала текущего года был зарегистрирован новый резидент с объемом инвестиций $2,9 млн.

Объем промышленного производства резидентов СЭЗ в первом квартале 2023 года в фактических ценах составил 917 млн рублей. Рост объемов производства в фактических отпускных ценах – 122,8%. Индекс физического объема промышленного производства – 109,1%.

Экспорт товаров резидентов СЭЗ «Брест» – $241 млн. Темп роста экспорта товаров 113,2%. Положительное сальдо внешней торговли товарами в целом по СЭЗ «Брест» составило $95 млн. Среднемесячная зарплата работающих в СЭЗ достигла 1711 рублей, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.