В лесной отрасли Могилевской области наметились негативные тенденции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Могилевской области, из-за ограничений Евросоюза на экспорт по белорусской лесопродукции, падения спроса внутри республики лесхозами снижены показатели ее производства и реализации, допущен рост запасов древесины.

Результаты проводимого Комитетом во взаимодействии с облинспекцией охраны животного и растительного мира, управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области, иными правоохранительными и контролирующими органами региона комплекса контрольно-аналитических мероприятий в лесной отрасли свидетельствуют о наличии неединичных примеров преступных схем при обороте лесо- и пиломатериалов, созданных при участии частных субъектов отрасли и должностных лиц государственных органов и организаций. Только за истекший год по указанным обстоятельствам возбуждено 9 уголовных дел.

Не в полной мере лесхозами обеспечивается эффективное использование государственных средств и имущества, соблюдение законодательства при ведении хозяйственной деятельности.

По материалам КГК только за истекший год за нарушения законодательства, регулирующего порядок целевого использования бюджетных средств, лесовосстановления, биржевой торговли, учета древесины, санитарных правил в лесах взыскано в бюджет, возмещено госорганизациям и сэкономлено госсредств на общую сумму 9,3 млн рублей, к дисциплинарной ответственности привлечены 102 должностных лица.

Могилевскому ГПЛХО предложено обеспечить пресечение злоупотреблений при обороте древесины, искоренение приписок и коррупционных проявлений в подведомственных организациях, действенный контроль за рациональным и целевым расходованием лесхозами госсредств и имущества, принять иные меры по недопущению вскрытых Комитетом недостатков. Реализация предложений находится на контроле.