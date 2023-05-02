ЭКОНОМИКА РБ

ГКНТ ПРЕДСТАВИТ 48 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MILEX-2023

12:47 03.05.2023 Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) представит 48 научно-технических разработок на Международной выставке MILEX-2023, которая пройдет 17-20 мая в Минске (пр-т. Победителей, 111). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, мероприятие продемонстрирует весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства. ГКНТ выступит организатором коллективного раздела, где будут представлены разработки учреждений Минобразования и ОДО «Пранас» - резидента Минского городского технопарка. Также со своими возможностями и услугами познакомит Республиканская научно-техническая библиотека. Выставочным оператором раздела выступит Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.