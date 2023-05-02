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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 5 МАЯ ВО ВСЕХ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОРАХ И БЮРО БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО
12:11 03.05.2023
5 мая во всех нотариальных конторах и нотариальные бюро Беларуси пройдут бесплатные консультации.
Как сообщает Национальный правовой портал, в течение рабочего дня все заинтересованные могут получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по: оформлению наследственных прав; составлению завещаний, брачных договоров; отчуждению недвижимости; совершению исполнительных надписей и иным.
Обратиться к нотариусу можно как лично, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также с помощью мессенджеров.
«Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения», – отметили в Белорусской нотариальной палате.
С полным списком нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактными данными и временем работы можно ознакомиться здесь.
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