5 мая во всех нотариальных конторах и нотариальные бюро Беларуси пройдут бесплатные консультации.

Как сообщает Национальный правовой портал, в течение рабочего дня все заинтересованные могут получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по: оформлению наследственных прав; составлению завещаний, брачных договоров; отчуждению недвижимости; совершению исполнительных надписей и иным.

Обратиться к нотариусу можно как лично, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также с помощью мессенджеров.

«Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения», – отметили в Белорусской нотариальной палате.

С полным списком нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактными данными и временем работы можно ознакомиться здесь.