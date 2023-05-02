ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕГПРОМ" ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 6-М СЕЗОНЕ IMG FASHION SHOW

11:50 03.05.2023 Организации концерна "Беллегпром" впервые приняли участие в 6-м сезоне IMG Fashion Show, которое состоялось 1 мая 2023 года в Национальной школе красоты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в отдельном блоке IMG Fashion Show были продемонстрированы коллекции ОАО "Центр Моды", ЗАО "Калинка", ОАО "Свiтанак" (Жодино), ОАО "Славянка", ЗАО "Калинка", ОАО "8 Марта", ОАО "Жлобинская швейная фабрика", ОДО "Панда".