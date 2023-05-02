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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕГПРОМ" ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 6-М СЕЗОНЕ IMG FASHION SHOW


11:50 03.05.2023

Организации концерна "Беллегпром" впервые приняли участие в 6-м сезоне IMG Fashion Show, которое состоялось 1 мая 2023 года в Национальной школе красоты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в отдельном блоке IMG Fashion Show были продемонстрированы коллекции ОАО "Центр Моды", ЗАО "Калинка", ОАО "Свiтанак" (Жодино), ОАО "Славянка", ЗАО "Калинка", ОАО "8 Марта", ОАО "Жлобинская швейная фабрика", ОДО "Панда".
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