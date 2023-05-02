В Брестской области растет количество физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход, который введен с 1 января 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центе областной инспекции МНС, за январь-март 2023 года в Брестской области количество физических лиц, применяющих новую систему налогообложения, составило 5,9 тыс. человек.

Наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный доход отмечается в Московском районе Бреста (1359 чел.), Барановичах (970 чел.), Ленинском районе Бреста (678 чел.).

К наиболее популярными видам деятельности, осуществляемым физическими лицами, относятся: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру; репетиторство; выполняемые для потребителей штукатурные, малярные работы; предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.

За первый квартал текущего года от физических лиц в бюджет поступило более 200,0 тыс. рублей налога на профессиональный доход.