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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД
11:36 03.05.2023
В Брестской области растет количество физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход, который введен с 1 января 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центе областной инспекции МНС, за январь-март 2023 года в Брестской области количество физических лиц, применяющих новую систему налогообложения, составило 5,9 тыс. человек.
Наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный доход отмечается в Московском районе Бреста (1359 чел.), Барановичах (970 чел.), Ленинском районе Бреста (678 чел.).
К наиболее популярными видам деятельности, осуществляемым физическими лицами, относятся: парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру; репетиторство; выполняемые для потребителей штукатурные, малярные работы; предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.
За первый квартал текущего года от физических лиц в бюджет поступило более 200,0 тыс. рублей налога на профессиональный доход.
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