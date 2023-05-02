Мини-ярмарка вакансий стартует 4 мая в БГУ (пр-т Независимости, 4. Начало в 12.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, студентам предложат более 700 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Среди них - Минская региональная таможня, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь, Управление следственного комитета по Минской области, РУП «Научно-практический центр гигиены», ЗАО «Страховая Компания «Белгосстрах», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», РУПП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» и др.

Список вакансий включает предложения по работе программистом, инженером-программистом, преподавателем, экономистом, бухгалтером, техником, коммерческим агентом, страховым агентом, членом бригады быстрого обслуживания, инженером, электриком, охранником, контролером на контрольно-пропускном пункте и др.

Желающие ознакомятся с предлагаемыми профессиями и условиями труда, получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.

Студентам при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документ об образовании.

Организаторами мероприятия выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.