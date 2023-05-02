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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ БЕЛГИСС БОЛЬШЕ НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ЕПЭУ
11:12 03.05.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 30 апреля прекращено оказание электронных услуг научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (ГИР «Продукция, закупаемая для государственных нужд»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Национальном центре электронных услуг, больше не оказываются следующие услуги:
3.24.01 «Предоставление информации о характеристиках продукции Республики Беларусь»;
3.24.02 «Предоставление информации об изготовителях продукции Республики Беларусь»;
3.24.03 «Предоставление информации о документах о подтверждении соответствия продукции Республики Беларусь»;
3.24.04 «Предоставление информации о технических нормативных документах Республики Беларусь, на основании которых осуществляется выпуск продукции, и сроках их действия».
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