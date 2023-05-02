ЭКОНОМИКА РБ

РЯД ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ БЕЛГИСС БОЛЬШЕ НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ЕПЭУ

11:12 03.05.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 30 апреля прекращено оказание электронных услуг научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (ГИР «Продукция, закупаемая для государственных нужд»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Национальном центре электронных услуг, больше не оказываются следующие услуги: 3.24.01 «Предоставление информации о характеристиках продукции Республики Беларусь»; 3.24.02 «Предоставление информации об изготовителях продукции Республики Беларусь»; 3.24.03 «Предоставление информации о документах о подтверждении соответствия продукции Республики Беларусь»; 3.24.04 «Предоставление информации о технических нормативных документах Республики Беларусь, на основании которых осуществляется выпуск продукции, и сроках их действия».