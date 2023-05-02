Верховный суд Беларуси поддержал законность и обоснованность решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), вынесенного в отношении пяти регистраторов доменных имен в национальной доменной зоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, еще в 2020 году регистраторы одновременно и до одинакового уровня повысили свои тарифы на услуги по регистрации доменных имен в национальной доменной зоне. МАРТ усмотрело в этом согласованные действия хозяйствующих субъектов и заподозрило возможность такими действиями ограничить конкуренцию на рынке регистрации доменных имен.

В результате антимонопольного расследования МАРТ доказано, что действия регистраторов по повышению тарифов с одной даты и до одного уровня: соответствовали экономическим интересам всех участников; были заранее известны каждому из них; обусловлены такими же действиями конкурентов, а не самостоятельной тарифной политикой и объективными обстоятельствами, сложившимися на рынке их деятельности; способны ограничить справедливую конкуренцию, состязательность.

Совокупность таких доказанных условий свидетельствует о том, что действия по одновременному повышению тарифов до одного уровня противоречат законодательству и нарушают нормы Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (закон).

Решением МАРТ вышеописанные действия регистраторов доменных имен в национальной доменной зоне были признаны нарушающими нормы статьи 21 закона.

Регистраторами доменных имен решение МАРТ было обжаловано в Верховный суд Республики Беларусь, однако 28 апреля 2023 года оставлено Верховным судом в законной силе.

Факт согласованных действий, противоречащих закону, установлен МАРТ впервые.

«Это связано, в том числе, со сложностью доказывания таких дел. Прямые доказательства совершения действий обычно отсутствуют, необходим кропотливый сбор и сопоставление совокупности косвенных свидетельств и доказательств, анализ состояния конкуренции на рынке, тенденций поведения хозяйствующих субъектов», - пояснили в ведомстве.

Поддержанное Верховным судом решение МАРТ имеет большую практическую ценность для антимонопольной деятельности министерства.

«Оно сформировало практику доказывания и подтвердило, что синхронные и одномоментные действия конкурентов, в частности по повышению цен, в отсутствие объективно сложившихся на это причин, которые приводят к устранению состязательности за потребителя посредством установления для него обоснованной, справедливой цены, являются нарушением антимонопольного законодательства», - считают в МАРТ.

За подобное нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до десяти процентов суммы годовой выручки от реализации соответствующих услуг. При этом размер административного взыскания определяется в судебном порядке.