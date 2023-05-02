4 мая на YouTube-канале НЦПИ состоится открытая трансляция семинара «EDIальный документооборот. Практические примеры запуска обмена эТН (эТТН) на больших и малых предприятиях».

Как сообщает НЦПИ, это второй семинар в цикле практико-ориентированных семинаров по работе в информационных системах электронного документооборота EDI-провайдеров по созданию, передаче и получению электронных накладных, проведение которых на площадке НЦПИ запланировано совместно с Министерством по налогам и сборам.

В качестве спикеров представитель МНС и представители EDI-провайдера ООО «Современные технологии торговли» (EDI-провайдер СТТ).

В качестве спикеров выступят Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления – начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам, и представители EDI-провайдера ООО «Современные технологии торговли» (EDI-провайдер СТТ): Дмитрий Дединкин, заместитель директора по продажам компании, и Алексей Лукша, руководитель отдела технической поддержки.

Прямой эфир начнется в 15.00 и будет посвящен преимуществам использования электронного документа и ознакомлению с вариантами работы с EDI-провайдером СТТ. Спикеры подробно расскажут о возможностях первичной настройки EDI-системы СТТ и нюансах проведения основных операций с ЭДО.

Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на адрес электронной почты до 15.30 4 апреля. Ответы – в ходе прямого эфира.