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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


09:38 03.05.2023

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 29 апреля 2023 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br177,55 (ранее Br173,04), серебро – Br2,22 (ранее Br2,09), платина – Br95,58 (ранее Br86,27); палладий – Br133,47 (ранее Br130,27); родий – Br743,57 (ранее Br612,46), рутений – Br41,68 (ранее Br40,70); иридий – Br412,30 (ранее Br402,66), осмий – Br35,85 (ранее Br35,01).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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