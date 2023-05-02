ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:38 03.05.2023 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 29 апреля 2023 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br177,55 (ранее Br173,04), серебро – Br2,22 (ранее Br2,09), платина – Br95,58 (ранее Br86,27); палладий – Br133,47 (ранее Br130,27); родий – Br743,57 (ранее Br612,46), рутений – Br41,68 (ранее Br40,70); иридий – Br412,30 (ранее Br402,66), осмий – Br35,85 (ранее Br35,01). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.