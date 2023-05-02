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ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ПРОВОДИТ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ


09:26 03.05.2023

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.

Как сообщает Минэкономики, виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Срок приема заявок: с 2 по 16 мая 2023 года.
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