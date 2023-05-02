ЭКОНОМИКА РБ

БФФПП ПРОВОДИТ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

09:26 03.05.2023 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки. Как сообщает Минэкономики, виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды). С условиями конкурса можно ознакомиться здесь. Срок приема заявок: с 2 по 16 мая 2023 года.