Строительство логистического центра на территории Минского тракторного завода завершится до 31 июля 2023 года. Об этом сообщил заместитель технического директора по строительству — начальник управления строительства и технического надзора объектов ОАО «МТЗ» Юрий Власовец.

«Объект готов снаружи: стены из сэндвич-панелей, кровля, окна, ворота, внешние сети. Есть водопровод, канализация. Внутри сделали стяжку полов, начали отделку, ведем чистовую окраску административных и технологических помещений. А с наступлением благоприятного периода приступим к благоустройству территории вокруг объекта», - пояснил Юрий Власовец.

Логистический центр будет с высоким уровнем автоматизации. Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию производительность приемки и отгрузки продукции увеличится в 2-2,5 раза.