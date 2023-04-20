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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДО 31 ИЮЛЯ
18:00 02.05.2023
Строительство логистического центра на территории Минского тракторного завода завершится до 31 июля 2023 года. Об этом сообщил заместитель технического директора по строительству — начальник управления строительства и технического надзора объектов ОАО «МТЗ» Юрий Власовец.
«Объект готов снаружи: стены из сэндвич-панелей, кровля, окна, ворота, внешние сети. Есть водопровод, канализация. Внутри сделали стяжку полов, начали отделку, ведем чистовую окраску административных и технологических помещений. А с наступлением благоприятного периода приступим к благоустройству территории вокруг объекта», - пояснил Юрий Власовец.
Логистический центр будет с высоким уровнем автоматизации. Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию производительность приемки и отгрузки продукции увеличится в 2-2,5 раза.
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