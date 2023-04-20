6-7, 13-14, 20-21, 27-28 мая 2023 года во всех районах столицы пройдут ярмарки ремесленников. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Перечень площадок, на которых минские ремесленники бесплатно смогут выставить свою продукцию:

Заводской район – ул. Жилуновича, 4 (прилегающая территория к универмагу «Беларусь»);

Ленинский район– Парк имени Грековой Н.Г. (ул.Малинина);

Московский район – Парк имени Михаила Павлова;

Октябрьский район – ул. Асаналиева, 44;

Партизанский район – Парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1);

Первомайский район – ул. Руссиянова, 1;

Советский район – Комаровский сквер;

Фрунзенский район – Парк Тивали;

Центральный район – Набережная Троицкого предместья.

За подробной информацией по вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться в администрацию района Минска по месту регистрации по месту жительства.

Для участия в ярмарке необходимо иметь копию квитанции об уплате ремесленного сбора либо подтвердить информацию о регистрации в качестве плательщика налога на профессионый доход.

Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.