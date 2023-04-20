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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКИ РЕМЕСЛЕННИКОВ ПРОЙДУТ В МИНСКЕ
17:55 02.05.2023
6-7, 13-14, 20-21, 27-28 мая 2023 года во всех районах столицы пройдут ярмарки ремесленников. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
Перечень площадок, на которых минские ремесленники бесплатно смогут выставить свою продукцию:
Заводской район – ул. Жилуновича, 4 (прилегающая территория к универмагу «Беларусь»);
Ленинский район– Парк имени Грековой Н.Г. (ул.Малинина);
Московский район – Парк имени Михаила Павлова;
Октябрьский район – ул. Асаналиева, 44;
Партизанский район – Парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1);
Первомайский район – ул. Руссиянова, 1;
Советский район – Комаровский сквер;
Фрунзенский район – Парк Тивали;
Центральный район – Набережная Троицкого предместья.
За подробной информацией по вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться в администрацию района Минска по месту регистрации по месту жительства.
Для участия в ярмарке необходимо иметь копию квитанции об уплате ремесленного сбора либо подтвердить информацию о регистрации в качестве плательщика налога на профессионый доход.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.
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