Организации негосударственного сектора экономики Витебской области в 1 квартале 2023 г. уплатили в бюджет 164,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению c аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, увеличилось на 29, а поступления в действующих ценах возросли на 38,2 млн рублей, или в 1,3 раза.

По состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете Витебской области состояло 14570 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 164,3 млн рублей. Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 25,8%.