|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ В 1,3 РАЗА
17:35 02.05.2023
Организации негосударственного сектора экономики Витебской области в 1 квартале 2023 г. уплатили в бюджет 164,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению c аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, увеличилось на 29, а поступления в действующих ценах возросли на 38,2 млн рублей, или в 1,3 раза.
По состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете Витебской области состояло 14570 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 164,3 млн рублей. Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 25,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.05.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте