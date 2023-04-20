В Беларуси стартовал новый благотворительный аукцион доменных имен.

Как сообщает хостинг-провайдер HostFly.by, среди лотов, которые наверняка вызовут особый интерес участников, стоит отметить: grodroo.by - управление образования гродненского райисполкома, rukh.by - официальный сайт футбольного клуба "РУХ", и zipgomel.by - Гомельский завод измерительных приборов.

Благотворительный аукцион проводится по новым правилам и будет длиться всего один день - до 10 утра 3 мая.

Сервис официального регистратора доменных имен HostFly.by предлагает участникам аукциона оценить лоты по множеству критериев: возрасту, количеству ссылок, времени “жизни”, ИКС - индексу качества сайта. Кстати, индекс качества сайта (ИКС) - один из важнейших критериев в котором учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса.

ТОП-10 доменов по ИКС в этом аукционе включают: pakodan.by; grodroo.by; agroforum.by; inflowers.by; mgkod.by; alvena.by; frionoff.by; ljustry-v-minske.by; rabochie.by;rover-club.by.

«Доменное имя - это важнейший элемент в построении онлайн-присутствия любого бизнеса. Оно может отразить суть бренда и стать ключом к привлечению большего числа клиентов», - подчеркнула директор по маркетингу компании HostFly.by Инна Саванович.

Напомним, что в благотворительном аукционе доменных имен в Беларуси существуют новые правила. Покупатель, сделавший выигрышную ставку, обязан оплатить благотворительный взнос в пользу одного из детских домов в Беларуси. Если взнос не будет оплачен, лот не переходит следующему участнику, а остается до следующего аукциона.