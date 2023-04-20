В январе-марте 2023 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 466 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 52,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 17,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 13,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 9,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 23,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 44,3% от общего ввода по области.