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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 4 ТЫС. ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ


16:52 02.05.2023

Сеть почтовой связи Беларуси в настоящее время насчитывает более 4 тыс. объектов почтовой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, лицензию на оказание услуг почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке имеют 28 операторов почтовой связи, из них 21 – на услуги по пересылке почтовых отправлений, 7 – на прием подписки на печатные средства массовой информации и их доставки.

В Беларуси среди новшеств и достижений в сфере услуг почтовой связи, реализованных за последнее время на базе IT-технологий, способствующих повышению качества обеспечения жизнедеятельности населения стало развитие национальной почтовой электронной системы, расширение сети почтоматов, внедрение сервиса «Мобильный почтальон» и электронной авансовой системы для юридических лиц.

В Беларуси продолжается развитие национальной почтовой электронной системы, позволяющей пересылать простые и заказные письма в электронной и гибридной форме с подтверждением факта вручения. Количество зарегистрированных пользователей в национальной электронной почтовой системе составляет более 2,8 тыс. пользователей.

Кроме того, к новым сервисам, предлагаемым национальным оператором почтовой связи, относится электронная авансовая система расчета для юридических лиц. Это оцифрованный аналог бумажной авансовой книжки, позволяющий осуществлять online зачисление и списание денежных средств за услуги почтовой связи, контролировать движение денежных средств в личном кабинете 24/7, оплачивать широкий спектр услуг почтовой связи, в том числе отправку сообщений посредством национальной почтовой электронной системы. Количество заключенных договоров на оказание услуг с использованием электронной авансовой системы составляет более 7 тыс. штук.

Отмечается, что, предоставление услуг почтовой связи пользователям посредством сервиса «Мобильный почтальон» позволило автоматизировать работу почтальонов / почтовых курьеров и обеспечить населенные пункты, в том числе в сельской местности, современными услугами на основе информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время в Беларуси функционирует более 5,8 тыс. единиц данного аппаратно-программного комплекса.

Для развития дополнительного круглосуточного канала получения почтовых услуг, повышения уровня обслуживания клиентов и сокращения время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов. Сеть почтоматов Беларуси в настоящее время составляет более 80 единиц.

Продолжается внедрение автоматизированной системы управления потоками клиентов, позволяющей распределять потоки пользователей услуг почтовой связи и ускорять процесс их обслуживания в объектах почтовой связи. В настоящее время указанная система функционирует в более 350 объектах почтовой связи, имеющих два и более операционных окна.
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