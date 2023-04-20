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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 1,8 ТЫС. ГА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ВОВЛЕКЛИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ С НАЧАЛА ГОДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:38 02.05.2023
Свыше 1,8 тыс. га неиспользуемых земель вовлекли в сельхозоборот с начала года в Гомельской области. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления землеустройства облисполкома Анна Прикота на аппаратном совещании.
На начало нынешнего года на контроле землеустроителей региона находились более 8 тыс. га неиспользуемых земель сельхозорганизаций. Из-за погодных условий темпы вовлечения были невысокими. Стоит задача вовлечь в оборот эти земли до 1 октября этого года.
По словам Анны Прикоты, вовлечение большинства участков не требует серьезных материальных затрат: "Если сейчас не провести работу с этими землями, через год будут кусты".
С положительной стороны она отметила работу Лельчицкого района, где приняты меры по всем контролируемым участкам.
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