Свыше 1,8 тыс. га неиспользуемых земель вовлекли в сельхозоборот с начала года в Гомельской области. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления землеустройства облисполкома Анна Прикота на аппаратном совещании.

На начало нынешнего года на контроле землеустроителей региона находились более 8 тыс. га неиспользуемых земель сельхозорганизаций. Из-за погодных условий темпы вовлечения были невысокими. Стоит задача вовлечь в оборот эти земли до 1 октября этого года.

По словам Анны Прикоты, вовлечение большинства участков не требует серьезных материальных затрат: "Если сейчас не провести работу с этими землями, через год будут кусты".

С положительной стороны она отметила работу Лельчицкого района, где приняты меры по всем контролируемым участкам.