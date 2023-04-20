Минтруда и соцзащиты с 15 по 19 мая запускает республиканскую молодежную ярмарку вакансий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, более 1000 нанимателей уже предоставили министерству в банк вакансий свои предложения по позициям для молодежи.

Во время ярмарки будут организованы интерактивные площадки, на которых можно будет получить консультации и даже сразу провести собеседование.