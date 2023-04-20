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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ С 15 МАЯ ЗАПУСКАЕТ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ МОЛОДЕЖНУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
16:00 02.05.2023
Минтруда и соцзащиты с 15 по 19 мая запускает республиканскую молодежную ярмарку вакансий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, более 1000 нанимателей уже предоставили министерству в банк вакансий свои предложения по позициям для молодежи.
Во время ярмарки будут организованы интерактивные площадки, на которых можно будет получить консультации и даже сразу провести собеседование.
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