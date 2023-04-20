В Могилевской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1446,5 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,1 рубля против 14,8 рубля за аналогический период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,1% розничного товарооборота области, в I квартале 2023 г. составил 1332,4 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 668,3 млн рублей, или 75,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 69 млн рублей, или 111,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.