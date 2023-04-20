ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО ГКНТ ПРОВЕДЕТ В МАЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН

14:19 02.05.2023 Руководство Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) проведет в мае приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, председатель ГКНТ Сергей Шлычков проведет прием 3 мая, первый заместитель председателя Андрей Косовский – 10 мая. Заместитель председателя Татьяна Столярова встретится с гражданами 17 мая. Личный прием руководством ГКНТ осуществляется, как правило, по предварительной записи. Контактные телефоны: 8 (017) 379-07-60, 8 (017) 379-07-62, 8 (017) 377-15-54. Приемы проводятся с 8.00 до 13.00 в Минске (ул. Академическая 1, каб. 316, 322).