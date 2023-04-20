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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГКНТ ПРОВЕДЕТ В МАЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
14:19 02.05.2023
Руководство Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) проведет в мае приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, председатель ГКНТ Сергей Шлычков проведет прием 3 мая, первый заместитель председателя Андрей Косовский – 10 мая.
Заместитель председателя Татьяна Столярова встретится с гражданами 17 мая.
Личный прием руководством ГКНТ осуществляется, как правило, по предварительной записи.
Контактные телефоны: 8 (017) 379-07-60, 8 (017) 379-07-62, 8 (017) 377-15-54.
Приемы проводятся с 8.00 до 13.00 в Минске (ул. Академическая 1, каб. 316, 322).
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