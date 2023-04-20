Крупнейший белорусский молочный производитель «Савушкин продукт» выпустил линейку питьевых йогуртов «Оптималь Detox».

Йогурты линейки «Оптималь Detox» обогащены бифидобактериями и дополнены сочетаниями вкусов, которые входят в детокс-программы. Детокс является для организма той кнопкой Reset, нажав на которую можно получить эффект оздоровления и улучшения самочувствия.

Новая линейка представлена двумя вкусами: «яблоко-банан-морковь» и «апельсин-облепиха-имбирь».

Для йогуртов «Оптималь Detox» характерна нежная питьевая консистенция. Жирность составляет всего 2%. Они изготавливаются только из натурального отборного молока без добавления консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов.

Оба новых йогурта выпускаются в ПЭТ-бутылках, вес каждой порции – 415 грамм. Эргономичная форма упаковки позволяет удобно держать продукт в руке и хорошо подходит для потребления на ходу.

Новые йогурты уже поступили в продажу на прилавки торговых сетей по всей Беларуси.