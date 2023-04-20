По состоянию на 1 апреля 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 22 328 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в 1 квартале 2023 г. в бюджет поступило 21,4 млн рублей налогов и других платежей, что составило 3,4% в общих поступлениях бюджета области.

По сравнению с поступлениями аналогичного периода прошлого года в действующих ценах платежи от индивидуальных предпринимателей возросли в 1,3 раза, или на 5,2 млн рублей.