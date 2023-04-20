ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 9 МАЯ

13:31 02.05.2023 РУП «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 9 мая 2023 Года. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия. Согласно информации, выплата пенсий и пособий за 9 мая 2023 года в объектах почтовой связи (ОПС) Витебской области начнется с 5 мая. В ОПС Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей, Минска и Витебска начнется с 6 мая. В ОПС Бреста, Гомеля, Гродно и Могилева выплата пенсий и пособий будет осуществляться 8 мая. При этом 9 мая будут функционировать только дежурные ОПС.