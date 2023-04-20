|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 9 МАЯ
13:31 02.05.2023
РУП «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 9 мая 2023 Года. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, выплата пенсий и пособий за 9 мая 2023 года в объектах почтовой связи (ОПС) Витебской области начнется с 5 мая.
В ОПС Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей, Минска и Витебска начнется с 6 мая.
В ОПС Бреста, Гомеля, Гродно и Могилева выплата пенсий и пособий будет осуществляться 8 мая.
При этом 9 мая будут функционировать только дежурные ОПС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.05.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте