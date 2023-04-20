В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 3599,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,8% к уровню января-марта 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 106,8%, в обрабатывающей промышленности – 89,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,6% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,1%.

Индекс промышленного производства за март 2023 г. к февралю 2023 г. составил 113%.