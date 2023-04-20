Компания «Газпром трансгаз Беларусь» предупреждает о мошенниках, которые пытаются получить персональные данные граждан с помощью фейковой инвестиционной платформы, использующей бренд белорусской дочки Газпрома.

«Прикрываясь брендом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», они предлагают пройти «официальный» тест, чтобы начать инвестировать и зарабатывать деньги от продажи природных ресурсов. Для регистрации необходимо указать имя, фамилию и номер телефона. Для усиления воздействия используется видеоролик, где какие-то люди демонстрируют российские рубли и рассказывают о легких доходах», - говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что «Газпром трансгаз Беларусь» не имеет никакого отношения к «инвестиционным платформам».