Грузооборот в Могилевской области в январе-марте 2023 г. составил 417,9 млн тонно-километров, или 91,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-марте составил 241,5 млн пассажиро-километров, или 113,5% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 34,1 млн человек, или 101,4% % к январю-марту 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.