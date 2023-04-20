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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛСЯ НА 8,1%
11:56 02.05.2023
Грузооборот в Могилевской области в январе-марте 2023 г. составил 417,9 млн тонно-километров, или 91,9% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-марте составил 241,5 млн пассажиро-километров, или 113,5% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 34,1 млн человек, или 101,4% % к январю-марту 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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