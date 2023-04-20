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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ НА 23,8%
11:41 02.05.2023
Поступления в бюджет Гомельской области увеличились в первом квартале 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 23,8%. Об этом рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев.
За три месяца в бюджет области поступило 891,5 млн рублей.
Более 80% доходов бюджета в I квартале сформировано за счет поступлений подоходного налога - 30,2%, НДС - 30%, акцизов - 12,7% и налога на недвижимость.
На долю организаций государственного сектора экономики приходится более 76% общих поступлений в консолидированный бюджет. От организаций негосударственного сектора - 18,1%, от ИП и физлиц - 3,3% и 2,3% соответственно.
"Наибольший вклад в формирование бюджета внесли крупнейшие налогоплательщики: ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" и РУП "Гомельэнерго", - уточнил Дмитрий Калеев.
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