Поступления в бюджет Гомельской области увеличились в первом квартале 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 23,8%. Об этом рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев.

За три месяца в бюджет области поступило 891,5 млн рублей.

Более 80% доходов бюджета в I квартале сформировано за счет поступлений подоходного налога - 30,2%, НДС - 30%, акцизов - 12,7% и налога на недвижимость.

На долю организаций государственного сектора экономики приходится более 76% общих поступлений в консолидированный бюджет. От организаций негосударственного сектора - 18,1%, от ИП и физлиц - 3,3% и 2,3% соответственно.

"Наибольший вклад в формирование бюджета внесли крупнейшие налогоплательщики: ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" и РУП "Гомельэнерго", - уточнил Дмитрий Калеев.