В 2022 году промысловый улов рыбы в водоемах Могилевской области составил 640,7 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 633,9 тонны (98,9% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 6,8 тонны (1,1%).

Значительную долю в улове рыбы в искусственных водоемах занимают: карп – 41,7% (за 2022 год его выловлено 264,3 тонны) и лососевые – 36,4% (231 тонна). Из других видов рыбы 53,9 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 26 тонн – на амура.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 620,4 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 347,3 тонны рыбы (56% от общего объема продажи), торговым организациям – 82,6 тонны (13,3%). На переработку направлено 83 тонны рыбы.