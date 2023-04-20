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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ОДИН АГРОГОРОДОК ГАЗИФИЦИРОВАН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:54 02.05.2023
Запуск подводящего газопровода общей протяженностью 11 км состоялся 29 апреля 2023 года в агрогородке Гацук Слуцкого района Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, проект реализован в рамках Программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.
Как рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, строительство объекта обеспечило перевод с сжиженного на природный газ 240 квартир и 46 индивидуальных жилых домов.
Он также напомнил, что в рамках указа №368 в Гацуке ввели в эксплуатацию распределительный газопровод общей протяженностью 7,8 км с подводом голубого топлива к 97 жилым домам.
«Таким образом здесь созданы необходимые условия для комфортного проживания людей», - отметил замминистра.
В целом в Минской области голубое топливо подано в 189 из 280 агрогородков. Работы по газификации будут продолжены, в том числе в рамках госпрограмм «Строительство жилья» и «Комфортное жилье и благоприятная среда».
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