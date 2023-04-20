В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 426,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем – мартом 2022 г. в сопоставимых ценах на 2,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 416,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 50,9 тыс. тонн, что на 6,2% больше, чем в январе-марте 2022 г., яиц – 81 млн штук (на 8,4% больше). Молока произведено 167,7 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 49,4 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 6,8%, производство яиц – 74,2 млн штук (на 9,3% больше). Молока произведено 162,6 тыс. тонн.

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 517,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 169 тыс. голов. Численность свиней составила 156,5 тыс. голов.