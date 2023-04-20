ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ РАННИЕ ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЯНЫ НА 98% ПЛОЩАДЕЙ

09:42 02.05.2023 В Беларуси ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 98% площадей. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. «На утро 2 мая ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 634,6 тыс. га, или 98,1% от плана», - говорится в сообщении.