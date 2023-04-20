За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,2%, рентабельность продаж – 4,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 3701,1 млн рублей, в том числе просроченная – 1040,2 млн рублей, или 28,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 6675,9 млн рублей, в том числе просроченная – 1129 млн рублей, или 16,9% от общего объема кредиторской задолженности.