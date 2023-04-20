ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ С 2 МАЯ СНИЖАЮТСЯ НА КОПЕЙКУ

09:07 02.05.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 2 мая 2023 года снижаются на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,27 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,37 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,59 рубля, дизельное топливо – 2,37 рубля. Это уже восьмое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 25 апреля.