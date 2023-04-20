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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
18:01 29.04.2023
В январе-марте 2023 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 1,3 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 116,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 50,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 35,9 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 23,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 19,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 16,7% от общего ввода по области.
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