ЭКОНОМИКА РБ

МАТПОМОЩЬ К 9 МАЯ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 98,2% ВЕТЕРАНОВ И ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ

17:17 29.04.2023 Материальную помощь к 9 Мая в третий день выплат (28 апреля) получили 98,2 процентов ветеранов и граждан, пострадавших от последствий войны. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, всего охвачено 9,8 тыс. человек на общую сумму 9,4 млн рублей.