|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАТПОМОЩЬ К 9 МАЯ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 98,2% ВЕТЕРАНОВ И ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ
17:17 29.04.2023
Материальную помощь к 9 Мая в третий день выплат (28 апреля) получили 98,2 процентов ветеранов и граждан, пострадавших от последствий войны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, всего охвачено 9,8 тыс. человек на общую сумму 9,4 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте