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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛОРУССКОЙ ТАМОЖНЕЙ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 100 ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ИЗ ЕС И США АВТО


17:06 29.04.2023

Белорусскими таможенниками с начала года выявлено более 100 фактов занижения фактической стоимости легковых авто в два и более раз при их ввозе на территорию ЕАЭС из Евросоюза и США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в 70-ти из них авто следовали в Кыргызстан. По таким фактам таможенными органами начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Такую схему нарушители используют в целях уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. По установленным случаям с момента выпуска незаконно ввозимых авто не прошло более 3-х лет. Именно в отношении такой категории транспортных средств размер таможенных платежей определяется в процентном соотношении к заявленной стоимости.

К примеру, при ввозе легкового автомобиля Toyota Tundra 2022 года выпуска была заявлена стоимость 28 тыс. евро. По результатам проведенных таможенными органами проверок установлено, что фактическая стоимость авто составляет более 70 тыс. евро. А при ввозе легковушек Toyota Highlander 2022 года выпуска и BMW M340 XI 2021 года выпуска в документах была указана стоимость 11 тыс. евро и 28 тыс. евро соответственно. Проверкой установлено, что фактическая цена, за которую авто приобретены, составляет 32 тыс. евро и 69 тыс. евро соответственно.

Государственный таможенный комитет обращает внимание на недопустимость совершения подобных действий при ввозе автомобилей на территорию ЕАЭС и неотвратимость наказания за нарушение таможенного законодательства.
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