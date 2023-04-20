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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИЗНАЛО КРУПНЫЙ ОНЛАЙН-ГИПЕРМАРКЕТ ВИНОВНЫМ В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
16:54 29.04.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси признало онлайн-гипермаркет «Е-доставка» (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт») виновным в недобросовестной конкуренции из-за некорректного сравнения своих цен с ценами конкурентов в свою пользу.
Как сообщает пресс-служба МАРТ, в мае 2021 года в эфире одного из телеканалов и на YouTube была размещена реклама онлайн-гипермаркета «Е-доставка» (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт»), в которой сравнивались цены в «Е-доставке» и других торговых сетях на основании данных сервиса сравнения цен Infoprice.by.
Обращалось внимание на то, что цены в онлайн-магазине, например, «в среднем на 30% ниже, чем у конкурентов», «за подгузники в других магазинах можно переплатить до 46% по сравнению с «Е-доставкой», а также, что «Е-доставку» выбирают все».
В ходе антимонопольного расследования МАРТ установлено, что приводимые в рекламе утверждения о преимуществах интернет-магазина, сравнение уровня цен с торговыми сетями – конкурентами не представляется возможным объективно проверить, онлайн-гипермаркетом не представлены доказательства достоверности информации из рекламы.
Кроме того, ссылаясь на данные сервиса сравнения цен Infoprice.by, компания не указывает на особенность источника информации: сервисом по умолчанию анализируется только «топ-500» товаров. Отсутствие такой оговорки, по мнению МАРТ, может создать у потребителей ошибочное впечатление о том, что в рекламе сравнивается уровень цен на весь ассортимент товаров торговых сетей.
В результате некорректное сравнение онлайн-гипермаркета с конкурентами в свою пользу признано МАРТ недобросовестной конкуренцией (общество нарушило требования абзаца третьего статьи 27 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»). С решением комиссии МАРТ можно ознакомиться здесь.
Напомним, что недобросовестная конкуренция влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 10% от суммы годовой выручки (статья 13.33 КоАП). Меру ответственности для нарушителя определит суд.
Компании также будет выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.
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