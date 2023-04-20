Более 33 тыс. квартир и домов построили в Гомельской области за время реализации государственных программ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

За время действия программ в области газифицированы 135 населенных пунктов, проложено 3,4 тыс. км дорог, реконструированы и построены 235 учреждений образования, 150 - здравоохранения. Кроме того, ввели в эксплуатацию 19 объектов производственного и 60 сельскохозяйственного назначения.

На 2023 год в программе предусмотрено 345 млн рублей. Почти половину этих средств направят на социальную защиту пострадавшего населения.

При этом 89 млн рублей пойдет на радиационную защиту и адресное применение защитных мер в сельском хозяйстве.

Еще 86 млн направят на содействие социально-экономическому развитию пострадавших территорий. Часть средств сконцентрируют на производственной деятельности, около трети - на социальной сфере.