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ЭКОНОМИКА РБ
ПАДЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 2,8%
15:53 29.04.2023
В Гродненской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1631 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,1 рубля против 16,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,8% розничного товарооборота области, в I квартале 2023 г. составил 1 465 млн рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 969,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню I квартала 2022 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 89,4 млн рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
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