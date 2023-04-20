В Гродненской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1631 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,1 рубля против 16,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,8% розничного товарооборота области, в I квартале 2023 г. составил 1 465 млн рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 969,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню I квартала 2022 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 89,4 млн рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.