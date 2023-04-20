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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 12,7%


15:09 29.04.2023

В январе-марте 2023 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 163,5 млн рублей, или 36,1% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 12,7%, или на 18,4 млн рублей в фактическом исчислении. В том числе от микроорганизаций они выросли на 29,3%, или на 9,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – на 40,8%, или на 8 млн рублей, от средних организаций – на 15,1%, или на 4,2 млн рублей.

На 1 апреля 2023 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,8 тыс. плательщиков, в том числе 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,1 тыс. – юридических лиц.
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