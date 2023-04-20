|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ РУХНУЛ НА 25,1%
14:42 29.04.2023
Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-марте 2023 г. составил 507,6 млн тонно-километров, или 74,9% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за январь-март составил 196,2 млн пассажиро-километров, или 109,4% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 27,1 млн человек, или 103,3% к январю-марту 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте