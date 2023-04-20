Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-марте 2023 г. составил 507,6 млн тонно-километров, или 74,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за январь-март составил 196,2 млн пассажиро-километров, или 109,4% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 27,1 млн человек, или 103,3% к январю-марту 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.