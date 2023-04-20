ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПОДРОС НА 0,2%

13:46 29.04.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-март 2023 г. в текущих ценах составил 5024,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,2% больше к уровню января-марта 2022 г.